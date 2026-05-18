La noche del domingo terminó convertida en una escena de terror y sangre cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en la casa de un conocido comerciante de Bariloche, y lo asesinaron durante un violento asalto. El hombre intentó defenderse a los tiros mientras cenaba con su esposa en su vivienda pero los ladrones respondieron con una brutal balacera que terminó con su vida horas después en el hospital.

Según trascendió, todo ocurrió de manera repentina. La pareja estaba terminando de cenar en su casa de calle Albarracín, entre Sarmiento y Ruiz Moreno, cuando los delincuentes irrumpieron violentamente tras romper la puerta de ingreso.

Eran cuatro hombres armados y encapuchados que actuaron con extrema violencia desde el primer segundo. La mujer fue reducida rápidamente mientras los asaltantes avanzaban dentro de la vivienda.

Sin embargo, en medio del caos, el comerciante, identificado como Miguel Elías, alcanzó a tomar un arma y disparó al menos dos veces para intentar frenar el ataque. Fue allí cuando se desató un feroz tiroteo dentro de la casa. Los delincuentes respondieron inmediatamente y uno de los balazos impactó en la zona abdominal del comerciante.

Aunque fue asistido de urgencia, las heridas resultaron devastadoras. De acuerdo a la información conocida hasta el momento, el proyectil le provocó graves lesiones en el hígado y una hemorragia masiva. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, el hombre murió por la gravedad del cuadro clínico.

Además, la investigación comenzó a sumar elementos que podrían ser claves para identificar a los responsables. Si bien los atacantes actuaron encapuchados y eso dificulta el reconocimiento, los investigadores cuentan con distintos registros fílmicos de la zona que ahora son analizados cuadro por cuadro.

En paralelo, un dato encendió todas las alarmas en las horas posteriores al crimen. Poco después del asalto, un hombre ingresó al Hospital Zonal con una herida de arma de fuego en el rostro. La Policía lo demoró preventivamente porque sospechan que podría haber sido alcanzado por alguno de los disparos efectuados por la víctima durante el tiroteo.

Como si eso fuera poco, el sujeto tendría un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia por otros hechos delictivos. No obstante, los investigadores todavía intentan determinar si efectivamente participó de la entradera mortal que terminó con la vida del conocido comerciante.

Mientras tanto, la escena del crimen fue trabajada durante varias horas por personal del Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones. La única testigo directa del horror es la esposa de la víctima, que permanecía completamente shockeada tras el brutal episodio.