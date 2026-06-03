Después de meses de búsqueda, allanamientos y tareas de inteligencia, la Policía de Neuquén logró detener a Gonzalo Santibañez, el joven acusado de haber participado del brutal ataque a tiros que terminó con la muerte de Nelson Aníbal Pino en el barrio San Lorenzo.

La captura se concretó durante la madrugada de este miércoles en el marco de seis allanamientos simultáneos realizados por personal de la División Homicidios de la Dirección Delitos. El detenido, de 24 años, quedó a disposición de la Justicia en una causa investigada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Un ataque a tiros que sacudió al barrio

El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2025 cerca de las 22:30 en la esquina de Rafaela y Albardón. Según la investigación, dos hombres llegaron en una motocicleta Honda Titán 125 y atacaron a tiros una vivienda donde estaba la víctima junto a familiares.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal Guadalupe Inaudi, Santibañez iba como acompañante armado y habría sido quien efectuó los disparos.

Nelson Aníbal Pino recibió un impacto en la región ocular-craneana y quedó gravemente herido. Primero fue trasladado al Hospital Heller y luego derivado al Castro Rendón por la gravedad de las lesiones. Murió al día siguiente.

El otro acusado ya estaba detenido

La investigación avanzó rápidamente sobre los dos sospechosos señalados como coautores del homicidio. El 18 de diciembre de 2025 ya había sido detenido Julián Agustín Vilo, acusado de conducir la moto utilizada durante el ataque.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía sostuvo que Vilo tuvo un rol activo durante el crimen, facilitando tanto el ataque como la huida posterior.

Mientras tanto, Santibañez permanecía prófugo y era intensamente buscado por los investigadores.

Seis allanamientos y el final de la fuga

Durante los últimos meses, personal policial realizó tareas de campo, seguimientos y análisis técnicos para reconstruir movimientos y determinar posibles lugares donde podía ocultarse el acusado.

Finalmente, esta madrugada, los investigadores avanzaron con seis allanamientos simultáneos que terminararon con la captura del sospechoso.

El operativo fue encabezado por la División Homicidios y permitió poner a disposición de la Justicia al hombre señalado como el presunto autor de los disparos mortales.

Un caso que generó conmoción

El crimen había provocado fuerte preocupación en el barrio San Lorenzo por la violencia del ataque y por la forma en que ocurrió: a plena noche, frente a familiares de la víctima y con múltiples disparos contra una vivienda.

Ahora, con ambos acusados detenidos, la causa judicial entra en una nueva etapa mientras la fiscalía avanza con la investigación del homicidio.