Violento caos en el barrio San Lorenzo: balacera, un herido, un incendio y detenidos

El domingo, el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén se vivió una serie de episodios extremadamente preocupantes. El sector fue escenario de hechos violentos que dejaron como saldo una familia agredida, dos personas detenidas y un principio de incendio provocado por vecinos indignados. La escalada de violencia generó alarma entre los residentes y la intervención inmediata de la policía.

El comisario Rubén Pinchulef detalló que los incidentes involucraron disparos, agresiones físicas y el hallazgo de estupefacientes, según informó Noticias 7. La situación evidenció conflictos antiguos entre grupos antagónicos del sector que derivaron en confrontaciones directas.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 7, cuando un hombre efectuó al menos cinco disparos contra una vivienda y luego agredió a uno de los residentes con la culata del arma. La víctima necesitó asistencia médica y el ataque estaría vinculado a problemas de «vieja data» en el barrio.

Horas más tarde, cerca de las 15, el mismo sujeto fue denunciado nuevamente por disparar al aire. Al llegar la Comisaría 16, el hombre y una mujer intentaron huir y arrojaron dos revólveres al patio de una vivienda antes de ser detenidos y puestos a disposición de la justicia.

Intentaron incendiar una casa

La detención no calmó los ánimos de los vecinos, quienes atacaron la propiedad de la mujer detenida con piedras y trataron de prenderle fuego. La policía sofocó el foco ígneo y dialogó con los manifestantes para evitar que se destruyeran pruebas clave para la causa.

Finalmente, un allanamiento autorizado por la justicia permitió el secuestro de dos revólveres, municiones de distintos calibres y envoltorios de clorhidrato de cocaína y marihuana. Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de denunciar formalmente los hechos y evitar tomar la justicia por mano propia para no entorpecer las investigaciones.