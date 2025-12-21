La fiscalía imputó a uno de los sospechosos de atacar y matar a Nelson Anibal Pino en un hecho ocurrido la semana pasada en el barrio San Lorenzo, de Neuquén Capital. Hace algunos días la Policía de la ciudad había pedido colaboración para encontrar a los dos jóvenes, en el marco de la investigación del crimen.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre, donde un hombre de 44 años resultó víctima. Tras encontrar a uno de los sospechosos, se le formularon cargos por conducir la moto en la cual fueron hasta la vivienda de la víctima. Se trata de Julián Agustín Vilo.

Por otro lado, continúa prófugo Gonzalo Santibañez, quien habría sido el autor de los disparos que terminaron con la vida de Pino. Los dos fueron demorados por distintos hurtos y robos que se registraron en enero y noviembre de este año, por ello se tiene sus imágenes en comisarías.

La fiscal Guadalupe Inaudi acusó a Vilo de coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tras haber coordinado las acciones con Santibañez.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal Inaudi, el ataque se produjo el pasado 10 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, en la intersección de las calles Rafaela Fernández y Albardón.

Vilo arribó al domicilio de la víctima conduciendo una moto Honda Titán de 125 c.c, de color blanco. Como acompañante iba Santibañez, que permanece prófugo, y quien portaba el arma de fuego. Tras amenazar de muerte a Pino y sus familiares, quienes se encontraban en la vereda, se produjo el ataque mediante disparos.

Santibañez sigue prófugo.

La fiscal destacó el rol activo de Julián Vilo en el hecho y lo imputó como coautor de homicidio agravado por el uso de arma: según la investigación, le indicó de manera expresa a su cómplice que disparara, gritándole “dale, dale, largá, largá”. Mientras su cómplice disparaba, Vilo mantuvo la moto en movimiento, facilitando tanto la agresión como la posterior huida del lugar.

Pino recibió un impacto de proyectil en la región ocular-craneana. Tras ser asistido inicialmente en el Hospital Heller y luego derivado al Hospital Castro Rendón por la gravedad de su cuadro, se le diagnosticó muerte cerebral.

Como medida cautelar, la fiscal del caso requirió que Vilo permanezca detenido con prisión preventiva por 6 meses por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pero también para proteger a familiares de la víctima. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos y convalidó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 4 meses.