Durante más de dos meses permaneció prófugo. La Justicia lo buscaba por su presunta participación en uno de los robos más violentos registrados este año en el barrio Ruca Antú, donde un comerciante terminó brutalmente golpeado dentro de su propia despensa durante un asalto nocturno.

Este viernes, personal de la División Recaptura de Evadidos de la Dirección Delitos Neuquén logró detener al sospechoso, un joven de 21 años que se encontraba rebelde ante la Justicia.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la Colonia Rural Nueva Esperanza, luego de tareas investigativas impulsadas por la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El ataque ocurrió de madrugada dentro de la despensa

La investigación apunta a un hecho ocurrido el pasado 17 de marzo, alrededor de las 03:40 de la madrugada.

Según la causa, tres mayores y un menor ingresaron por la fuerza a una despensa ubicada en el barrio Ruca Antú.

Una vez adentro, atacaron violentamente al propietario del comercio.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes lo golpearon en la cabeza y distintas partes del cuerpo, incluso utilizando una botella de vidrio durante la agresión.

Todo ocurrió dentro del pequeño comercio y en cuestión de minutos.

Escaparon con dinero mientras el comerciante quedaba herido

Después de golpear al dueño de la despensa, los atacantes escaparon con entre 60 y 70 mil pesos en efectivo.

Para huir, saltaron una cerca perimetral y se dispersaron rápidamente.

Durante las primeras diligencias, la Policía logró recuperar 28 mil pesos que habían sido abandonados durante la fuga.

Además, uno de los implicados fue detenido poco después del robo y llevaba otros 15 mil pesos entre sus pertenencias.

Sin embargo, uno de los principales sospechosos seguía prófugo.

Lo encontraron en Nueva Esperanza

A partir de la intervención judicial, la División Recaptura de Evadidos inició tareas para ubicar al acusado que permanecía rebelde ante la Justicia.

Los investigadores lograron identificar el domicilio donde se ocultaba en menos de 24 horas.

Con la correspondiente orden judicial, realizaron el allanamiento en una vivienda de la Colonia Rural Nueva Esperanza y concretaron su detención este viernes.

Ahora quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por robo y lesiones.

Un robo que dejó mucho más que dinero robado

La violencia utilizada durante el ataque fue uno de los aspectos que más peso tomó dentro de la investigación.

Los agresores no solo entraron a robar. La causa sostiene que golpearon brutalmente al comerciante dentro de su lugar de trabajo para llevarse una suma de dinero que no llegaba siquiera a cubrir el daño que dejaron detrás.

Mientras la investigación continúa para esclarecer completamente el hecho, la detención del joven buscado cerró uno de los capítulos pendientes de un asalto que todavía sigue generando conmoción en el barrio Ruca Antú.