Lo que comenzó como un control policial de rutina en la zona norte de General Roca terminó con la detención de un prófugo que intentó esconder su verdadera identidad para evitar caer nuevamente en manos de la Justicia. El hombre fue interceptado por efectivos de la Comisaría 21, brindó un nombre falso y terminó descubierto cuando los policías confirmaron que tenía un pedido de captura vigente por delitos contra la integridad sexual y lesiones leves.

El operativo se realizó durante la tarde del lunes en la intersección de Santa Cruz y Gelonch. Según trascendió, el sospechoso comenzó a mostrarse incómodo apenas fue abordado por los efectivos y rápidamente llamó la atención por sus contradicciones.

Además, el hombre aseguró que no llevaba documentación encima y aportó datos filiatorios que despertaron sospechas inmediatas entre los policías. Frente a las dudas sobre la verdadera identidad del sospechoso, los efectivos resolvieron trasladarlo a la unidad policial mientras una comisión se dirigía hasta el domicilio que el hombre había informado para corroborar los datos.

Tras entrevistarse con un familiar directo, los policías lograron establecer quién era realmente el hombre demorado. Fue entonces cuando, al cargar los datos verdaderos en el sistema informático, apareció la alerta: sobre él pesaba un pedido de captura activo y era intensamente buscado por la Justicia.

Finalmente, desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que el hombre permanezca alojado en una dependencia policial hasta ser trasladado ante la Oficina Judicial de la Segunda Circunscripción, mientras continúan las actuaciones correspondientes por las causas que lo mantenían prófugo.