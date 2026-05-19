La Policía de Neuquén activó un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos hombres que se encuentran evadidos de la Justicia. Ambos cuentan con sentencias condenatorias firmes y representan un riesgo para la seguridad pública.

A través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, las autoridades emitieron las alertas de captura para Alexis Matías Hernández, de 36 años, y Luciano Nicolás Riquelme, de 31 años, ambos de nacionalidad argentina, con el objetivo de avanzar en su inmediata detención.

Alexis Matías Hernández

Hernández se convirtió en prófugo tras quebrantar las restricciones de la prisión domiciliaria que venía cumpliendo en el marco de su proceso penal. La Policía advirtió que se trata de un hombre que eludió el control judicial, por lo que se insta a la población a no intentar su aprehensión directa y a aportar cualquier información a las autoridades.

Luciano Nicolás Riquelme

Por su parte, Riquelme cuenta con un requerimiento formal emitido por la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial. Tiene una condena de un año y ocho meses de prisión efectiva, establecida mediante resolución de acuerdo pleno N° 11130, fechada el 29 de febrero de 2024.

El imputado de 31 años fue condenado por múltiples delitos contra la propiedad, entre ellos hurto de vehículo, robo simple, encubrimiento y tentativa de robo agravado. Su pena tenía como fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2025, con libertad asistida prevista para el 12 de julio del mismo año.

Colaboración ciudadana

La Policía provincial solicitó a la comunidad que aporte cualquier dato certero que permita localizar a los prófugos, garantizando confidencialidad y seguridad a quienes colaboren. Los canales de contacto habilitados son los siguientes:

Para Alexis Matías Hernández:

Departamento de Asistencia y Ejecución de Medidas (DCAEyM): (299) 4569787

Comisaría Segunda: (299) 4063806

Para Luciano Nicolás Riquelme: