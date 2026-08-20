La Policía de Neuquén demoró este miércoles a un hombre mayor de edad y secuestró un arma de fuego tras un presunto abuso de arma registrado en el barrio Gran Neuquén Norte. El operativo se inició luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones y culminó con el hallazgo de una pistola, municiones y fragmentos de proyectiles que quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 en inmediaciones de las calles Pudú y Necochea. Personal de la Comisaría 18° acudió al lugar tras recibir un aviso por disparos y, al arribar, constató que dos vehículos presentaban daños compatibles con impactos de arma de fuego.

Rápido operativo policial para identificar al presunto autor

Mientras los efectivos realizaban las primeras actuaciones, personal de la División Motorizada desplegó un rastrillaje por el sector con el objetivo de localizar al presunto responsable.

Como resultado del operativo, los uniformados ubicaron a un hombre en el interior de una vivienda cercana. Con autorización de los ocupantes, ingresaron al domicilio y procedieron a demorarlo para avanzar con las diligencias ordenadas por la Fiscalía.

Durante la inspección del inmueble, los policías encontraron una pistola sobre el techo de la vivienda. El arma fue secuestrada y quedó bajo cadena de custodia para su posterior análisis pericial.

Criminalística realizó pericias y la Fiscalía ordenó medidas

Además del arma de fuego, los efectivos incautaron municiones y fragmentos de proyectiles considerados de interés para la causa. En el lugar trabajó personal de Criminalística, que efectuó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la posible vinculación de los elementos secuestrados.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que dispuso distintas medidas de rigor, entre ellas la realización de la prueba de rodizonato de sodio al hombre demorado. El procedimiento permitió preservar evidencia, identificar al presunto involucrado y avanzar en la recolección de pruebas que serán incorporadas a la causa judicial.