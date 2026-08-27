Un llamativo robo ocurrió durante la noche del miércoles 26 de agosto en el barrio La Ruca de Centenario, donde dos delincuentes sustrajeron las patentes de un vehículo estacionado frente a un domicilio de calle Jesús Brillo. Los sujetos llegaron a bordo de un Renault Clio negro, estacionaron durante unos instantes y concretaron el robo en cuestión de segundos.

Según se pudo reconstruir, los ocupantes del Clio apagaron las luces del vehículo antes de descender y dirigirse hacia el auto estacionado. Una vez que retiraron las chapas, regresaron rápidamente al Renault y escaparon a toda velocidad por la misma calle, para luego tomar rumbo desconocido.

Los delincuentes llegaron a bordo de un Renault Clio negro y actuaron en cuestión de segundos.

Los propietarios del vehículo advirtieron posteriormente que les habían robado las patentes y dieron aviso a otros vecinos y a la Policía. Personal de la Comisaría 52 se hizo presente en el lugar y entrevistó a los damnificados para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Un detalle llamó especialmente la atención de los investigadores: el Renault Clio utilizado por los delincuentes no tenía patentes colocadas. Por este motivo, una de las hipótesis es que las chapas sustraídas podrían haber sido utilizadas posteriormente en ese vehículo para circular y evitar ser detectados por los sistemas de lectura automática de dominios que funcionan en Neuquén capital y distintas localidades de Río Negro.

El dominio robado es NWS 321 y, a partir de la denuncia, se busca establecer el recorrido que realizó el Clio antes y después del hecho. La sospecha de que las patentes puedan ser utilizadas para intentar ocultar la identidad del vehículo encendió la alerta entre los vecinos y las autoridades.