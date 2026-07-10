Un choque entre un Fiat Palio y un Chevrolet Agile ocurrió cerca de las 17 del viernes en la esquina de Avenida del Libertador y Canadá, en Centenario. El impacto provocó importantes daños materiales y dejó al Chevrolet atravesado sobre la calzada y contra la vereda.

No hubo personas heridas. Personal de la Comisaría N°52 intervino en el lugar, cortó parcialmente el tránsito mientras realizaba las actuaciones correspondientes y luego colaboró para retirar ambos vehículos y restablecer la circulación.

El hecho se registró en una jornada con llovizna y pavimento húmedo, en una intersección que vecinos consideran una de las más conflictivas de la ciudad por la reiteración de accidentes.

La Policía trabajó para ordenar el tránsito

Efectivos llegaron pocos minutos después del siniestro. Los uniformados realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió la colisión y dispusieron un corte preventivo sobre Avenida del Libertador, con el objetivo de preservar la seguridad mientras permanecían los vehículos sobre la calzada.

Una vez finalizadas las tareas periciales iniciales, ambos automóviles fueron retirados hacia un lugar seguro y el tránsito comenzó a normalizarse.

Una esquina con antecedentes de accidentes

La intersección de Avenida del Libertador y Canadá registra antecedentes de distintos siniestros viales debido al importante flujo de vehículos que circula diariamente por el sector.

Aunque en este caso solo hubo daños materiales, vecinos aseguran que se trata de un punto donde los choques son frecuentes.