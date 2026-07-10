Un fuerte choque frontal entre un camión y una camioneta generó momentos de extrema tensión este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 250, frente al predio hípico de Lamarque. La violencia del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en plena ruta.

Según informó 7 en Punto, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:30, a la altura del kilómetro 274. De acuerdo con la información preliminar, la camioneta era conducida por un hombre oriundo de Luis Beltrán, aunque hasta el momento no trascendió la identidad de los involucrados.

La magnitud del choque movilizó rápidamente a efectivos de Bomberos, Policía, personal de Salud y otros organismos de emergencia, que trabajan en el lugar asistiendo a las víctimas y ordenando la circulación vehicular.

Por ahora, las autoridades no difundieron un parte oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas ni confirmaron cuáles fueron las causas que desencadenaron el violento impacto.

Mientras continúan las pericias y las tareas de asistencia, el tránsito permanece afectado en ese tramo de la Ruta 250. Desde los organismos que intervienen en el operativo solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y prever posibles demoras.