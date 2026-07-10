El robo ocurrió a plena luz del día, quedó registrado en un video que recorrió las redes sociales y desató una ola de reacciones en Bariloche. Un delincuente rompió la ventanilla de una camioneta estacionada frente a una panadería, robó un teléfono celular, amenazó con un cuchillo al dueño cuando intentó perseguirlo y escapó en un Volkswagen Gol. Horas después de la difusión de las imágenes, la investigación permitió identificar el vehículo, realizar un allanamiento, secuestrarel vehículo utilizado para la fuga como el elemento sustraído.

La secuencia parecía sacada de una película. Un hombre de 65 años, oriundo de Bariloche, salió de un comercio ubicado sobre Diagonal Gutiérrez y descubrió que un desconocido estaba violentando su Toyota Hilux. Cuando intentó impedir el robo, el ladrón ya tenía en sus manos un teléfono celular que había tomado del interior del vehículo.

Sin resignarse a perder sus pertenencias, la víctima decidió correr detrás del delincuente. Sin embargo, la persecución terminó de la peor manera cuando el sospechoso sacó un arma blanca para frenar cualquier intento de alcanzarlo. Esa intimidación le dio los segundos necesarios para subirse a un Volkswagen Gol color bordo y desaparecer de la escena.

Pero la fuga no pasó inadvertida. Un vecino que presenció la situación reaccionó de inmediato: subió a su propio vehículo y comenzó a seguir a los sospechosos mientras registraba toda la maniobra con su teléfono celular. El video no tardó en viralizarse y comenzó a multiplicarse por redes sociales.

Con el correr de las horas, ese registro dejó de ser solamente un contenido viral para transformarse en una prueba clave. Los investigadores localizaron al damnificado y al testigo que había realizado la filmación, incorporaron sus declaraciones al expediente y pusieron toda la evidencia a disposición de la Fiscalía.

A partir de ese material, el personal de Investigaciones reconstruyó el recorrido de los sospechosos e identificó el auto utilizado durante la huida. Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento que permitió secuestrar el vehículo señalado en la causa y recuperar el teléfono celular denunciado como robado.