Centenario: juntaban espárragos con un nene de 6 años y denunciaron que les dispararon

Una familia de Centenario denunció que fue echada a tiros mientras juntaba espárragos en una calle rural, durante la tarde del miércoles. El episodio ocurrió cerca de las 19:30, en inmediaciones de la calle 5, y no dejó personas heridas.

El denunciante, identificado como Daniel, relató que se encontraba junto a su esposa y su hijo de 6 años cuando escucharon varias detonaciones provenientes de una chacra cercana. Según su testimonio, poco después llegó un tractor y un hombre les exigió que se retiraran porque estaban en una propiedad privada.

Tras el episodio, Daniel se presentó en la Comisaría Quinta de Centenario para radicar una denuncia. También advirtió sobre situaciones similares que, según señaló, ya se habrían registrado en otras calles rurales de esa ciudad neuquina.

Qué contó el hombre sobre los disparos

En diálogo con FM Red Social 97.9, Daniel explicó que estaban recolectando espárragos en la vía pública cuando escucharon las detonaciones. "Estábamos pasando la calle 20, es calle pública y estábamos juntando en la vía pública, yo tenía mi camioneta cerca y escuchamos disparos, mi señora dice son tiros, pero no le dimos importancia", relató.

Según su versión, después apareció un tractor y una persona les indicó que no podían permanecer allí porque se trataba de propiedad privada. El hombre aseguró que le preguntó si había sido quien efectuó los disparos. "Esto es propiedad privada nos dice y le digo vos fuiste el que disparaste y dice sí porque andaba una gente dando vueltas", contó.

Daniel cuestionó que se hubiera utilizado un arma de fuego en un lugar donde había personas y una familia con un niño pequeño. "Cómo vas a disparar a plena luz del día, dónde cae esa bala y si matás a mi esposa o a mi hijo", recordó que le respondió.

La discusión por el carácter público o privado de la calle

Uno de los puntos centrales del episodio es la discusión sobre la condición del camino donde ocurrió el hecho. Daniel sostuvo que se encontraba en una calle pública y que no había carteles, tranqueras ni indicaciones que prohibieran el paso. También afirmó que no ingresó a la chacra ni se acercó a los sectores donde se desarrollaban tareas productivas.

Por su parte, un grupo de productores plantearon una versión diferente: aseguran que la calle 5, al fondo y después de cruzar la intersección con la calle 20, es privada y que el camino fue construido por los propios productores.

Esta diferencia de versiones constituye uno de los aspectos que deberán esclarecerse. Para determinar la condición legal del camino será necesario establecer su titularidad, la existencia de servidumbres de paso y si tiene carácter de circulación pública.

El reclamo por la intervención policial

Daniel también cuestionó el tiempo que demoró en llegar el móvil policial después de que realizó el llamado para pedir asistencia. "El móvil policial lo llamé y tardó un montón en llegar", relató.

Ante la demora que denunció, decidió trasladarse personalmente hasta la Comisaría Quinta para dejar constancia de lo sucedido. Daniel destacó que la oficial que recibió su presentación lo atendió correctamente.

El hombre explicó que su intención es advertir a otras personas que, como él, suelen acercarse a recolectar espárragos en los caminos rurales de Centenario. "Esto es preocupante, van a matar a alguien así. Quiero advertir a los vecinos que se acercan que tengan mucho cuidado", expresó.