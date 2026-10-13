Una vecina del barrio Progreso de Cutral Co encontró su automóvil baleado después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego. El vehículo estaba estacionado sobre la calle Neuquén, en la zona sur de la ciudad.

La propietaria se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó los disparos. Después de esperar unos minutos, salió a revisar lo ocurrido y descubrió que el rodado tenía varios impactos de bala y daños en los cristales.

Hasta la tarde de este martes, no estaba claro quiénes efectuaron los disparos ni cuál fue el motivo del ataque. Tampoco se había establecido si el vehículo fue alcanzado por error o si los disparos estuvieron dirigidos contra su dueña.

Cómo quedó el vehículo tras los disparos

De acuerdo con los testimonios de vecinos del sector, el automóvil sufrió daños en distintos sectores. Los proyectiles dejaron varios orificios en el parabrisas y la luneta trasera, por lo que será necesario reemplazar los cristales afectados.

Los daños representan un costo económico para la propietaria, que deberá afrontar la reparación del vehículo. Sin embargo, no se cuenta con una estimación del monto necesario para reponer las piezas.

Qué se sabe sobre el ataque en Cutral Co

El episodio ocurrió durante las primeras horas del lunes, cuando la mujer escuchó las detonaciones desde el interior de su casa. El ruido de los disparos fue lo que la alertó sobre lo que sucedía en el exterior.

Por el momento, la información disponible no permite determinar cuántas personas participaron del ataque, desde qué lugar dispararon ni si utilizaron un vehículo para escapar.

Tampoco se conocen detalles confirmados sobre posibles amenazas previas, conflictos personales o antecedentes que permitan explicar lo ocurrido.

Un ataque con varias preguntas pendientes

El caso deja interrogantes sobre el objetivo de los disparos y las circunstancias en las que se produjeron. Una de las principales cuestiones es establecer si el automóvil fue atacado de manera deliberada o si quedó en medio de un episodio dirigido contra otra persona.

También será importante determinar si existen cámaras de seguridad en las inmediaciones o testimonios que permitan reconstruir la secuencia y reconocer a los responsables.

Hasta el momento, no hay elementos suficientes para atribuir el ataque a un conflicto particular ni para confirmar que se haya tratado de una amenaza directa.

La evolución del caso dependerá de las actuaciones que puedan realizar las autoridades y de la aparición de nuevos testimonios o pruebas que permitan esclarecer el episodio.