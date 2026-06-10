La secuencia duró apenas segundos. Un hombre se preparaba para ir a trabajar, dejó el auto en marcha frente a su casa para cerrar el portón y, cuando volvió a mirar, el vehículo ya no estaba.

El robo ocurrió minutos después de las 6 de la mañana en el sector de Cuenca XV y desató un operativo policial que terminó con una persecución, un auto dentro de un zanjón y dos hombres demorados.

Según informó la Policía de Neuquén, efectivos de la Comisaría 18° del barrio Gran Neuquén fueron alertados mientras realizaban patrullajes preventivos por la zona.

Un descuido de segundos y el robo

De acuerdo con la denuncia, el propietario había dejado el vehículo encendido frente al domicilio mientras cerraba el portón de ingreso. En ese instante, dos personas aprovecharon la situación para subir al auto y escapar rápidamente.

La maniobra ocurrió en cuestión de segundos y dejó al conductor sin posibilidades de reaccionar.

Tras la alerta, la información fue difundida a distintas unidades policiales para intentar localizar el vehículo robado antes de que desapareciera de circulación.

La persecución por la ciudad

Poco después, otro vehículo policial logró detectar el automóvil circulando por la ciudad. Cuando los ocupantes advirtieron la presencia de los efectivos, comenzaron a escapar y desoyeron las señales sonoras y lumínicas que les ordenaban detenerse.

La situación derivó en un operativo cerrojo para evitar que el vehículo siguiera avanzando por distintos barrios de Neuquén.

Finalmente, la fuga terminó en el barrio 2 de Mayo, donde los ocupantes perdieron el control del auto y terminaron dentro de un zanjón.

Intentaron escapar corriendo

Tras el choque, los dos hombres intentaron continuar la fuga a pie, pero fueron alcanzados y demorados por personal policial a pocos metros del lugar.

Los sospechosos fueron trasladados a la unidad policial, mientras que el vehículo recuperado quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por hurto automotor.

El episodio volvió a mostrar una modalidad de robo cada vez más frecuente: delincuentes que aprovechan apenas unos segundos de distracción para llevarse vehículos encendidos, incluso frente a las viviendas y a plena luz de la mañana.