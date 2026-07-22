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FUE CITADO

Chiqui Tapia fue demorado en un aeropuerto de Estados Unidos y quedó citado por la Justicia

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde le incautaron su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos antes de regresar a la Argentina. Además, fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 13:39
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Tapia deberá declarar el 30 de julio en Florida

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde las autoridades estadounidenses le incautaron su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina tras la final del Mundial.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial sobre el manejo de contratos comerciales internacionales de la AFA. Como parte de esa causa, Tapia fue citado a presentarse el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

La citación no alcanza únicamente al titular de la AFA. También fueron convocados a declarar Pablo Toviggino, tesorero y uno de los principales colaboradores de Tapia; Javier Faroni, empresario vinculado a la firma TourProdEnter LLC; y Diego Lucero, todos mencionados en la investigación sobre el circuito financiero de contratos internacionales.

Según la información difundida, el operativo provocó una demora en la salida del vuelo chárter que trasladaba a la delegación argentina de regreso al país, ya que los agentes federales secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de integrantes de la dirigencia de la AFA.

La investigación en Estados Unidos se encuentra enfocada en presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de fondos provenientes de acuerdos comerciales internacionales de la AFA. Hasta el momento, las medidas adoptadas por la Justicia estadounidense corresponden a una etapa investigativa y no implican, por sí mismas, una condena o una declaración de culpabilidad de las personas involucradas.

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