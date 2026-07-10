La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que sufrió un ciberataque luego de que se difundiera un correo electrónico enviado desde una cuenta institucional en el que se denunciaba un supuesto arbitraje "corrupto" en el partido de octavos de final del Mundial 2026, en el que la Selección argentina eliminó a Egipto.

El mensaje, recibido por distintos periodistas acreditados, afirmaba que "Argentina no ganó" y sostenía que el triunfo había sido "arrebatado por decisiones arbitrales corruptas". Además, el texto elogiaba el desempeño del seleccionado egipcio e incluía referencias políticas vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Claudio "Chiqui" Tapia confirmó que la AFA fue víctima de un ciberataque y desmintió el contenido del correo difundido tras el partido ante Egipto.

Desde la AFA aclararon que el correo no fue generado ni autorizado por el área de comunicación y atribuyeron el hecho a un hackeo. Según informaron, un grupo de ciberdelincuentes egipcio habría accedido a datos de la institución, incluyendo direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP, información que luego habría sido ofrecida en foros especializados.

Las expresiones incluidas en el correo coincidían con las críticas realizadas públicamente por el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y el futbolista Mostafa Ziko, quienes cuestionaron la actuación del árbitro francés François Letexier tras la eliminación mundialista.

El mensaje cuestionaba el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto e incluía consignas políticas.

La entidad informó que ya inició una investigación para determinar el alcance del acceso no autorizado, reforzar sus sistemas de seguridad y evitar nuevos incidentes. Mientras tanto, la Selección argentina continúa enfocada en su preparación para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial, con el objetivo de alcanzar una nueva semifinal.