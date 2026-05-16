La presencia de animales sueltos en rutas nacionales y provinciales continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial en la provincia de Neuquén. En ese contexto, la Policía desplegó este viernes un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 40, donde siete caballos representaban un serio riesgo para quienes circulaban por el sector.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Brigada Rural Alto Neuquén junto a efectivos de la División Montada y Canes Neuquén, en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 7, a la altura del paraje Auquinco.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se desarrolló entre las 10 y las 16, luego de que se recibieran alertas sobre la presencia de animales caminando sobre la cinta asfáltica. La situación generaba preocupación debido al riesgo de accidentes, especialmente en una zona de tránsito permanente y visibilidad cambiante por las condiciones climáticas y geográficas.

Los animales fueron resguardados preventivamente para evitar accidentes en un transitado tramo cordillerano.

Durante las tareas preventivas, los uniformados lograron capturar y resguardar siete caballos que se encontraban sobre distintos tramos de la ruta. Los animales fueron contenidos y retirados de la calzada para evitar posibles choques o maniobras peligrosas de los conductores.

Los animales quedaron bajo resguardo judicial

Una vez finalizado el operativo, los caballos fueron trasladados a la Chacra de la Policía del Neuquén, ubicada en Bajada del Agrio, donde permanecerán bajo resguardo y a disposición del Juzgado de Paz correspondiente.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron que la presencia de animales sueltos en rutas representa una infracción contemplada en normativas provinciales y nacionales, además de constituir un peligro para automovilistas, transportistas y los propios animales.