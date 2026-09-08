Chocaron dos colectivos dentro de la terminal de Neuquén: estallaron los vidrios y una pasajera resultó herida

Dos colectivos chocaron este lunes 7 de septiembre por la tarde dentro de la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON). El accidente involucró a un micro de larga distancia de Vía Tac y a una unidad interurbana de Koko, y dejó como saldo una pasajera herida, que fue asistida en el lugar.

El impacto ocurrió pasadas las 16, en el sector de plataformas de la terminal, mientras ambas unidades realizaban maniobras para iniciar sus respectivos recorrido. El colectivo de Koko había salido primero desde la plataforma 19, mientras que el Vía Tac se encontraba en la plataforma 23 y avanzaba marcha atrás.

El colectivo Vía Tac realizaba una maniobra marcha atrás cuando ocurrió el impacto.

En ese momento, la unidad interurbana continuó su recorrido sin detenerse, pese a que el colectivo de larga distancia ya se encontraba realizando la maniobra de retroceso. Ninguno de los dos conductores habría advertido a tiempo el movimiento del otro vehículo y se produjo el impacto.

El choque se dio aproximadamente a la altura de la mitad del Koko y provocó un fuerte sacudón en el interior de la unidad. Como consecuencia del impacto, además, se rompieron varios de los vidrios laterales del colectivo interurbano.

Una pasajera fue alcanzada por los vidrios

Ambos colectivos llevaban pasajeros al momento del accidente. La única persona que resultó herida fue una pasajera que viajaba en el Koko. La mujer sufrió golpes como consecuencia del impacto y además fue alcanzada por los vidrios que se desprendieron tras la rotura de las ventanillas laterales.

Dos colectivos chocaron en las plataformas de la ETON y una pasajera resultó herida.

La pasajera fue asistida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En principio, no se informó que hubiera otras personas heridas como consecuencia del choque.

El accidente generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban dentro de ambas unidades y entre las personas que circulaban por la terminal, aunque la situación pudo ser controlada rápidamente.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto serán materia de las actuaciones correspondientes para determinar cómo se desarrollaron las maniobras de ambos colectivos dentro del sector de plataformas de la ETON.