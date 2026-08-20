La Municipalidad de Neuquén continúa con el plan de ampliación de la infraestructura destinada a los usuarios del transporte público de pasajeros, con una nueva etapa de obras prevista para los próximos meses.

Durante el año pasado fueron instaladas 24 nuevas garitas, mientras que en lo que va de 2026 ya se incorporaron 80 estructuras en distintos sectores de la capital neuquina. A este despliegue se sumará la instalación de 100 refugios adicionales durante el segundo semestre.

Las nuevas garitas buscan mejorar las condiciones de espera de los pasajeros en distintos barrios de la ciudad.

El objetivo del programa es mejorar las condiciones en las que los vecinos esperan el colectivo y ampliar progresivamente la cobertura de refugios en los barrios de la ciudad. Las nuevas estructuras permitirán contar con espacios de protección frente a las condiciones climáticas.

Desde el municipio apuntan a que la renovación de las garitas acompañe el crecimiento de la demanda del sistema de transporte urbano y permita mejorar la experiencia cotidiana de quienes utilizan los colectivos para trasladarse por Neuquén.