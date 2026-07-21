Neuquén renueva los paradores del Metrobús e instala 100 nuevas garitas para colectivos

La Municipalidad de Neuquén continúa con el plan de modernización de la infraestructura destinada al transporte público mediante la renovación integral de los paradores del corredor Metrobús y la instalación de 100 nuevas garitas en distintos sectores de la ciudad.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que actualmente se intervienen 29 paradores distribuidos a lo largo de los 12 kilómetros del corredor Metrobús, una obra que contempla una reconstrucción total del mobiliario. “El trabajo se está realizando en todo el corredor Metrobús, que tiene una extensión de 12 kilómetros y 29 paradores. En este momento estamos interviniendo los sectores de Crouzeilles, Rufino Ortega y Racedo. Se trata de una reconstrucción total y una puesta en valor con el mismo concepto de mobiliario. Es un proceso que demandará aproximadamente cuatro meses y estimamos que para septiembre estará terminado todo el corredor”, señaló.

El funcionario recordó que ya finalizaron las intervenciones en los paradores ubicados sobre las calles Colón, Chrestía, Novella y Necochea, mientras continúan las tareas en otros sectores. Destacó, además, que se trata de una inversión importante del municipio para preservar una infraestructura clave del sistema de transporte urbano.

“Es una apuesta muy fuerte del Estado municipal para reconstruir estos paradores que cumplen una función específica dentro del sistema de transporte de la ciudad. Son paradores con un concepto de movilidad diferente, totalmente accesibles, donde el colectivo se detiene junto al separador y los pasajeros pueden ascender y descender al mismo nivel del andén”, explicó el subsecretario.

Reconstruidos con concepto renovado

Espinosa indicó que la intervención responde también al deterioro que habían sufrido las estructuras con el paso del tiempo y detalló que muchos de estos paradores habían sufrido deterioros producto del vandalismo y también del propio uso. “Por eso hoy están siendo totalmente reconstruidos con un concepto renovado”, sostuvo.

En paralelo, el municipio incorpora nuevas garitas en distintos puntos de Neuquén. Durante el año pasado se instalaron 24 y actualmente avanza la colocación de otras 100 estructuras: “Ya comenzamos con la incorporación de 100 nuevas garitas. Trabajamos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como los corredores Leloir y Doctor Ramón, y actualmente intervenimos todo el Parque Central sobre la calle Mitre y la calle Sarmiento, donde retiramos el mobiliario deteriorado para reemplazarlo por estructuras nuevas”, anunció.

El nuevo mobiliario fue diseñado para brindar mayor comodidad y accesibilidad a quienes utilizan el transporte público, ofrecen protección frente al sol y la lluvia, cuentan con asientos para dos personas y un espacio especialmente destinado a usuarios con discapacidad o personas que utilizan silla de ruedas.

Por último, Espinosa adelantó que el plan de recambio continuará durante el segundo semestre en distintos puntos y barrios de la ciudad.