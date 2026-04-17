Una vecina de la ciudad de Neuquén busca al conductor que chocó su vehículo y se dio a la fuga sin hacerse cargo de los daños. El hecho ocurrió este jueves al mediodía sobre calle Rivadavia al 456, en plena zona urbana de la capital provincial.

Según informó la propietaria, su Renault Duster se encontraba correctamente estacionada cuando otro automóvil, que circulaba por el lugar, perdió la trayectoria y la impactó. Tras el choque, el conductor no detuvo su marcha y abandonó la escena, sin intercambiar datos ni asistir a la dueña del rodado afectado.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra. En las imágenes, que ya comenzaron a difundirse entre vecinos y en redes sociales, se observa con claridad el momento en que el vehículo se desvía, colisiona contra la Duster y continúa su recorrido sin detenerse.

Testigos que transitaban por la vereda confirmaron la secuencia y aseguraron que el conductor no intentó frenar tras el impacto. De acuerdo con versiones preliminares, no se descarta que haya perdido el control del auto por una distracción, posiblemente vinculada al uso del teléfono celular mientras manejaba.

La damnificada solicita la colaboración de la comunidad para identificar al responsable y lograr que se haga cargo de los daños materiales ocasionados. Mientras tanto, evalúa realizar la denuncia correspondiente con las pruebas recolectadas.