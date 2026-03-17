Un conductor hizo marcha atrás y chocó contra un vehículo que estaba estacionado, pero se marchó del lugar sin dejar ningún tipo de contacto. Los dueños del auto afectado ahora buscan que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados.

El incidente ocurrió el pasado jueves a metros de la intersección de Avenida Olascoaga y Richieri en la ciudad de Neuquén. Las imágenes del choque fueron compartidas por un vecino, las cuales encontró recién en las últimas horas, con la ayuda de las cámaras de seguridad de un edificio de lugar, revelando el momento exacto del impacto.

Se trata de un hombre adulto que conducía una camioneta tipo utilitaria de color oscuro. Los propietarios del vehículo afectado piden colaboración a la comunidad para identificarlo y poder avanzar en la resolución del caso.

“El conductor chocó nuestro auto, que nos costó mucho tener, y se fue sin hacer nada ni buscar a alguien para dar aviso”, expresó el damnificado en las redes sociales. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, que reclaman mayor conciencia y responsabilidad en la vía pública.

Mientras tanto, los dueños del vehículo esperan que alguien pueda aportar información que permita dar con el responsable. Cualquier dato sobre la camioneta o el conductor podría ser clave para que se haga justicia y se reparen los daños ocasionados. Quienes tengan algún tipo de información se pueden comunicar al 299-4198090.