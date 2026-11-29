Un hombre que chocó en la Ruta 7 en Centenario provocó que el alcoholímetro no logre medir su nivel de alcohol en sangre, debido al alto valor de este que excedía la capacidad del elemento. El episodio ocurrió pasadas las 19.40 de este sábado 28, en cercanías a la primera rotonda de la localidad, cuando la persona iba en dirección a Vista Alegre.

El test se realizó luego de que el auto, un Renault Sandero blanco, choque contra el guardarraíl e intente seguir avanzando unos metros, hasta que quedó atrapado.

Cuando efectivos policiales de la División Motorizada y Tránsito Villa Obrera intervinieron, sintieron el olor a alcohol que despedía el hombre, quien a pesar de ello lograba mantenerse en pie.

Al proceder a hacerle el test, el alcholímetro arrojó una señal de flechas hacia arriba, indicando que el valor superaba el máximo que el aparato puede medir, que es 3 gramos.

El conductor además no tenía licencia de conducir ni seguro del vehículo. Ante esto las autoridades solicitaron una grúa para el secuestro del rodado y el traslado al destacamento.

Se destacó que además el hombre mantuvo una discusión con las autoridades y se negaba a dar información personal como su domicilio. Finalmente llamó a su hermano quien llegó hasta el lugar a buscarlo, aunque también discutió con el conductor antes de dejar la escena.