En el marco de un operativo de prevención y seguridad vial, personal de la Policía del Neuquén llevó adelante un procedimiento vehicular de alto impacto en la localidad de Senillosa, que se desarrolló entre las 19 y las 22 del sábado 7 de noviembre.

El dispositivo contó con la participación de efectivos de la Comisaría 11°, personal de la División Motorizada, DEMOSE, Departamento Antinarcóticos y Departamento Metropolitana. Además, colaboraron agentes de Tránsito Municipal y personal de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, quienes participaron en la realización de los test de alcoholemia.

Como resultado del procedimiento, se identificaron 52 personas y se controlaron 52 vehículos, entre ellos 41 automóviles y 11 motocicletas.

Asimismo, se labraron 16 infracciones de tránsito, se retuvo una licencia de conducir y se registró un resultado positivo de alcoholemia de 2,60 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el marco de las intervenciones, también se demoró a dos personas y se concretó un secuestro.

El operativo se desarrolló como parte de las acciones preventivas destinadas a fortalecer la seguridad vial, intensificar los controles vehiculares y promover la conducción responsable en la vía pública