Un operativo de rescate desplegado en una zona de acantilados cercana a Villa El Chocón tomó un giro inesperado luego de que las primeras averiguaciones revelaran un presunto hecho delictivo. La Justicia de Río Negro investiga si las cuatro personas involucradas habrían robado un automóvil en Neuquén y posteriormente lo incendiaron en inmediaciones de El Chocón, en jurisdicción rionegrina.

El episodio involucra a dos hombres, una mujer mayor de edad y una adolescente de 15 años. Como consecuencia del procedimiento, los dos hombres permanecen demorados, la mujer fue rescatada y trasladada a un centro de salud de Villa El Chocón, donde continúa internada, y la menor quedó bajo intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer habría intentado cruzar el lago de la zona, lo que motivó la intervención de Prefectura Naval Argentina. Finalmente, fue rescatada y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

El operativo que movilizó a rescatistas de Neuquén y Río Negro

El despliegue de emergencia comenzó este viernes, minutos después del mediodía, cuando se recibió un alerta por personas que habrían caído desde un acantilado en las inmediaciones de El Chocón.

Una dotación integrada por cuatro bomberos brigadistas de Cipolletti salió a las 12.08 con una embarcación y equipamiento especializado para realizar tareas de rescate vertical en un sector de difícil acceso.

La falta de señal telefónica en el lugar complicó las comunicaciones y dificultó la obtención de información inmediata sobre lo que estaba ocurriendo.

En el procedimiento participaron efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil, Prefectura y trabajadores de Salud Pública de ambas provincias.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó a cargo del fiscal de turno Gastón Brito Rubiola y de la fiscal adjunta Victoria Bou Abdo, integrantes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, con asiento en General Roca.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la presunta sustracción del vehículo en Neuquén, por qué fue incendiado en territorio rionegrino y qué participación tuvo cada una de las cuatro personas involucradas.

Las diligencias continúan para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y esclarecer las circunstancias que terminaron con el despliegue del operativo de rescate.