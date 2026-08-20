Todavía no había amanecido cuando un vecino de Cipolletti se preparaba para salir a trabajar y se llevó una sorpresa que nadie espera encontrar a esa hora: un desconocido estaba adentro de su auto. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en la zona de Arenales y Don Bosco y terminó con un hombre detenido por una tentativa de robo en grado flagrante.

El llamado al 911 RN Emergencias puso en marcha el procedimiento. Cuando los efectivos de la Subcomisaría 79° llegaron al lugar, encontraron al sospechoso dentro de un Alfa Romeo rojo y procedieron a detenerlo antes de que pudiera llevarse el vehículo.

Según relató el propietario, se disponía a utilizar el auto para dirigirse a trabajar cuando advirtió la presencia del intruso en el habitáculo. El hombre aseguró que desconocía cómo había logrado ingresar al vehículo, mientras la situación rápidamente dejó de ser una sospecha y pasó a convertirse en una intervención policial.

Además, durante el procedimiento el detenido se negó a brindar su identidad ante los efectivos. La situación fue comunicada a las autoridades judiciales correspondientes, mientras se avanzaba con las actuaciones por el intento de robo.

Por otra parte, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias necesarias y determinar cómo consiguió ingresar el sospechoso al automóvil. Los investigadores buscan así reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido y establecer si existieron daños o signos de violencia en el vehículo.

La maniobra quedó frustrada antes de que el Alfa Romeo fuera sustraído. El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, en una causa iniciada como tentativa de robo en grado flagrante. El episodio volvió a poner en escena el funcionamiento de la respuesta policial ante una alerta ciudadana: un llamado al 911 permitió movilizar a los efectivos hasta el lugar y detener al sospechoso dentro del vehículo.