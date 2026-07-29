Después de casi siete horas de un operativo que mantuvo en vilo a todo un barrio de Choele Choel, la el grupo COER de la Policía de Río Negro logró reducir al joven de 19 años que permanecía armado dentro de una vivienda del pasaje Las Marías. El procedimiento concluyó pasadas las 17, luego de que un familiar ingresara al inmueble y destrabara una situación que había obligado a desplegar un importante dispositivo de seguridad desde primeras horas de la mañana.

El episodio comenzó antes de las 10, cuando el joven ingresó a una casa ubicada sobre el pasaje Las Marías, entre Hipólito Yrigoyen e Islas Malvinas. En el interior se encontraban una persona con la que había mantenido una relación y la madre de esta. Ambas lograron salir de la vivienda y alertar a la Policía, que en pocos minutos montó un amplio operativo para contener la situación.

De acuerdo con la información a la que accedió www.mejorinformado.com, el origen del conflicto fue una denuncia por violencia de género y la prohibición de acercarse a su ex pareja. Esta decisión de atrincherarse en la vivienda, le generá más conflictos por el incumplimiento de una orden judicial.

Desde ese momento, el sector quedó completamente aislado. Patrulleros, móviles de unidades especiales y autoridades de la Unidad Regional IV rodearon la vivienda, mientras personal de Salud Pública permanecía en el lugar como parte del dispositivo preventivo. El tránsito fue interrumpido y la escena comenzó a captar la atención de decenas de vecinos que siguieron con preocupación la evolución del procedimiento.

Con el paso de las horas, la incertidumbre creció. Los efectivos evitaron cualquier intervención apresurada y concentraron sus esfuerzos en mantener el diálogo y contener una situación de extrema complejidad. Durante el operativo también se escucharon algunas detonaciones, un episodio que elevó aún más la tensión en el barrio, aunque hasta el momento las autoridades no informaron oficialmente cuál fue su origen.

El punto de quiebre llegó entrada la tarde. Según pudo conocerse, un familiar del joven ingresó a la vivienda y esa intervención permitió destrabar el prolongado conflicto. Instantes después, los efectivos policiales avanzaron sobre el inmueble y lograron reducir al joven sin que trascendieran personas lesionadas como consecuencia del procedimiento.

Con el operativo finalmente concluido, el joven fue trasladado a la Comisaría 8° para continuar con las actuaciones correspondientes. El impresionante despliegue, que durante gran parte del día mantuvo en alerta a Choele Choel, dejó en evidencia la complejidad del episodio y el delicado trabajo que demandó su resolución.