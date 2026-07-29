Choele Choel vive una jornada cargada de tensión por un importante operativo policial desplegado en el pasaje Las Marías, donde una persona armada se atrincheró en una vivienda. El procedimiento, que comenzó durante la mañana y ya lleva más de seis horas, movilizó a efectivos de distintas unidades, personal de Salud Pública y autoridades policiales, mientras el sector permanece completamente aislado y el desenlace sigue siendo una incógnita.

El movimiento de patrulleros, móviles especiales y efectivos sorprendió desde temprano a los vecinos del barrio. En pocos minutos, el pasaje Las Marías quedó prácticamente blindado por la Policía, que montó un amplio perímetro de seguridad para impedir el ingreso de curiosos y garantizar que el procedimiento pudiera desarrollarse sin poner en riesgo a terceros.

Con el correr de las horas, el despliegue fue creciendo. Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría 8°, COER y jefes de la Unidad Regional IV, quienes concentraron sus esfuerzos en intentar persuadir a la persona que permanecía dentro de la vivienda para que depusiera su actitud. La estrategia se mantuvo desde el exterior del inmueble y, hasta avanzada la tarde, no había una resolución confirmada.

Mientras tanto, la incertidumbre se apoderó del barrio. Vecinos observaron durante horas el intenso movimiento policial y siguieron con preocupación cada novedad que surgía alrededor del operativo. En ese contexto, también trabaja personal de Salud Pública, que permanece apostado en el lugar como parte del dispositivo preventivo preparado para intervenir si la situación lo requería.

Además, durante el procedimiento se vivieron momentos de máxima tensión cuando, según pudo conocerse, en un determinado momento se escucharon algunas detonaciones. Sin embargo, no existe información oficial que permitiera establecer el origen de esos disparos ni si estaban relacionados directamente con la persona atrincherada o con alguna maniobra desarrollada durante el operativo. Tampoco se informó sobre personas heridas.

De acuerdo con información obtenida, la persona permanece sola dentro de la vivienda y estaría atravesando una profunda crisis personal, motivo por el cual se montó un importante dispositivo de contención para intentar evitar un desenlace trágico. Esas mismas fuentes señalaron que el tránsito fue interrumpido en las inmediaciones.

Mientras tanto, el operativo continua y toda la expectativa esta puesta en que la situación pudiera resolverse sin consecuencias para ninguna de las personas involucradas.