Un violento enfrentamiento estalló en la toma El Triángulo, en barrio Tiro Federal de Allen, tras el robo de una moto ocurrido apenas minutos antes en barrio Norte. Las víctimas fueron a recuperar el vehículo por la fuerza y hubo enfrentamientos a golpes. Una policía de la Comisaría 33° resultó herida.

Todo comenzó cerca de las 6:50, cuando un delincuente rompió el portón de una vivienda ubicada sobre calle Llao Llao, ingresó al garaje y escapó con una moto.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa y los propietarios iniciaron rápidamente los trámites para radicar la denuncia mientras intentaban obtener pistas sobre el autor del hecho.

A las 6.50 de la mañana, un delincuente rompió el portón de una vivienda y se llevó una moto

Sin embargo, la historia se tornó violenta pocos minutos después. De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, integrantes de la familia damnificada lograron identificar al ladrón y se dirigieron hasta la zona conocida como la toma El Triángulo con la intención de recuperar la moto. Allí se produjo un fuerte enfrentamiento.

En ese contexto intervino personal de la Comisaría 33ª para intentar controlar la situación. Lejos de calmar los ánimos, el escenario se volvió todavía más violento. Durante los disturbios, una mujer policía recibió un violento golpe con un casco, impacto que obligó a solicitar una ambulancia para trasladarla al hospital Ernesto Accame.

Afortunadamente, las primeras informaciones indican que la uniformada sufrió lesiones que no revisten gravedad, aunque debió recibir atención médica. Mientras tanto, en el lugar se desplegó un importante operativo policial para contener los incidentes e identificar a todos los involucrados en el enfrentamiento.

Por estas horas también trascendió que habría personas detenidas como consecuencia de los disturbios. Los investigadores trabajan para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes.



