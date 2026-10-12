Un chofer dio positivo en alcoholemia y le retuvieron el colectivo en Cipolletti

Un colectivo terminó retenido en Cipolletti después de que su conductor diera positivo en un control de alcoholemia con 0,67 gramos de alcohol por litro de sangre. El procedimiento se realizó a las 6:40, sobre la Ruta Nacional 151, luego de que una empleada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectara que la unidad adelantaba por la derecha en la zona de un semáforo.

El episodio ocurrió en la intersección de la Ruta 151 con la calle Mariano Moreno, donde la maniobra llamó la atención del personal que realizaba tareas de fiscalización. La irregularidad motivó el control del colectivo y, cuando los agentes sometieron al chofer al test de alcoholemia, apareció el dato más delicado del procedimiento: el resultado fue positivo.

Al volante estaba un chofer de 49 años, domiciliado en Neuquén capital, que conducía una unidad Mercedes-Benz perteneciente a la empresa de transporte público. La unidad fue identificada y quedó bajo custodia de las autoridades luego de que se completaran las actuaciones correspondientes.

El procedimiento contó con la participación de personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según el informe policial, fue la empleada de ese organismo quien advirtió la maniobra de sobrepaso y dio lugar a la fiscalización que terminó con el resultado positivo.

La infracción inicial, por sí sola, ya había motivado la intervención. Sin embargo, el control terminó exponiendo una situación más delicada: el conductor de un vehículo de transporte de pasajeros tenía alcohol en sangre mientras estaba al mando de la unidad.

Finalmente, el colectivo fue trasladado a la sede del Cuerpo de Seguridad Vial, donde se labraron las actas por las infracciones detectadas y se dispuso la retención preventiva del rodado.