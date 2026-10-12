Dos caballos fueron secuestrados durante un operativo de control realizado por la Brigada Rural de Roca sobre la Ruta Provincial 6, luego de que los efectivos detectaran irregularidades en la documentación presentada para justificar el transporte de los animales.

El procedimiento se desarrolló en cercanías de la intersección con la Ruta Provincial 7, donde el personal policial interceptó un camión Ford F-350 conducido por un hombre domiciliado en Fernández Oro.

Durante la inspección de la carga, los efectivos advirtieron una situación que llamó la atención de inmediato: detrás de una carga de fardos eran transportados una yegua y un potrillo de pelaje tobiano colorado. Según se informó, ninguno de los animales presentaba marcas visibles ni dispositivos de identificación que permitieran corroborar su procedencia.

Al solicitar la documentación obligatoria para el traslado, el conductor manifestó inicialmente que no contaba con ella. Sin embargo, cuando fue informado sobre el posible secuestro de los equinos, exhibió una libreta sanitaria emitida por SENASA.

La documentación fue analizada por los uniformados y allí surgieron nuevas inconsistencias. Los datos consignados en la libreta no coincidían con las características físicas ni con las señas particulares de los animales que eran trasladados en el camión.

La documentación presentada no coincidía con las características de los caballos transportados

Intervino Ganadería

Frente a las irregularidades detectadas, se dio intervención a la Dirección de Ganadería de Río Negro, organismo que dispuso el secuestro preventivo de ambos caballos.

Los animales quedaron alojados en instalaciones de la Sociedad Rural Alto Valle de Roca, donde permanecerán a disposición de las autoridades competentes mientras se avanza con las actuaciones administrativas y la verificación de su origen.

El procedimiento forma parte de los operativos de control que se realizan sobre rutas provinciales para fiscalizar el traslado de ganado y prevenir situaciones vinculadas con el transporte irregular de animales.