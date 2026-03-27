Un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa dejó al descubierto una situación que podría haber puesto en peligro a decenas de pasajeros. Este viernes, personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detuvo a un micro de larga distancia que viajaba desde San Martín de los Andes hacia Retiro, tras detectar una infracción grave.

Según informaron las autoridades, al verificar los registros de velocidad del vehículo, constataron que el conductor circulaba por encima de los límites permitidos por la normativa vigente. La maniobra fue considerada de alto riesgo, por lo que se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente y se le prohibió al chofer continuar al mando de la unidad.

Para garantizar que los pasajeros pudieran continuar su viaje hacia la Capital Federal sin contratiempos, la empresa de transporte designó de inmediato un reemplazo al volante. Una vez cumplidos los procedimientos legales y realizado el recambio, el micro reanudó su trayecto con normalidad.

El operativo de Santa Rosa se enmarca en los controles regulares de la CNRT, cuyo objetivo es prevenir accidentes y garantizar la seguridad en el transporte de pasajeros de larga distancia.