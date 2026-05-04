Una frenada que desordenó el tránsito

El inicio de la semana quedó marcado por un choque por alcance en la avenida Raúl Ricardo Alfonsín (ex Ruta 7), a la altura del nudo vial que conecta con Doctor Ramón, en cercanías al supermercado Coto.

Según los primeros datos, una Volkswagen Suran frenó y el Peugeot Clio que venía detrás no logró detenerse a tiempo. El impacto fue directo y terminó involucrando también a un Fiat Cronos.

El Clio fue el más afectado, con daños visibles en el capot.

El carril izquierdo quedó fuera de servicio

Tras el choque, el carril izquierdo quedó inhabilitado, lo que redujo drásticamente el paso de vehículos en plena hora pico.

Con menos espacio para circular, el tránsito empezó a acumularse y la zona se transformó en un cuello de botella.

Filas largas y avance a paso mínimo

En cuestión de minutos, se formaron largas filas de autos que intentaban ingresar a la ciudad. El tránsito avanzó con extrema lentitud y el sector quedó prácticamente saturado.

El embudo obligó a los conductores a maniobras ajustadas y a circular a muy baja velocidad.

Tres autos involucrados

En el choque participaron una Volkswagen Suran, un Peugeot Clio y un Fiat Cronos. El Clio fue el más afectado, con daños en el capot tras no poder evitar el impacto.

Los vehículos quedaron ocupando parte de la calzada y complicaron aún más la circulación.

Un punto crítico que vuelve a colapsar

El acceso norte es uno de los sectores más cargados de tránsito en Neuquén y cualquier incidente impacta de lleno en la circulación.

Este lunes volvió a quedar expuesto: un choque sin heridos fue suficiente para generar demoras, filas y un caos vehicular que marcó el inicio de la jornada.