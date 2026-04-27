Cipolletti tuvo un arranque de semana bien movido. Este lunes, cuando muchos recién encaraban el día, tres siniestros viales ocurrieron con apenas un minuto de diferencia en zonas calientes. Resultado: tránsito complicado, maniobras finitas y más de uno mascando bronca arriba del auto.

El primer episodio se registró a las 7:38, antes de la rotonda con la Ruta Nacional 151, en sentido Neuquén-Cipolletti. Allí, un taxi Fiat Cronos terminó incrustado contra un Volkswagen Fox en medio del clásico cuello de botella matutino.

Según las primeras versiones, ambos venían en la misma fila cuando el Fox frenó de golpe por la congestión. El taxista no llegó a reaccionar y lo tocó de atrás.

“Fue un choque por alcance cuando el Volkswagen Fox redujo la velocidad por el tránsito y el taxi lo impactó desde atrás. No hubo personas heridas, pero el taxi quedó sobre la calzada y tuvieron que montar un operativo hasta retirarlo con grúa”, informaron desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti.

El taxi quedó varado sobre la calzada y obligó a desplegar un operativo para evitar que la cosa pase a mayores. Entre conos, agentes y paciencia, la circulación se fue acomodando hasta que una grúa sacó el vehículo del medio.

El primer episodio se registró a las 7:38, antes de la rotonda con la Ruta Nacional 151

Pero la mañana no había terminado de dar su primer sacudón. A las 7:39, apenas un minuto después, otro choque se sumó al combo en la intersección de Lisandro de la Torre y Ruta 22. En este caso, los protagonistas fueron una moto Motomel Skua y una camioneta Renault Oroch. La escena: la moto venía por la ruta en sentido Cipolletti-Allen y la camioneta intentó cruzar. Mala combinación.

El impacto fue inevitable y esta vez sí hubo consecuencias físicas. El motociclista, un efectivo policial de Neuquén, sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital Pedro Moguillansky.

Pasadas las 10 de la mañana, cuando el tránsito ya venía cargado, se sumó un tercer episodio que complicó aún más la circulación: un choque en cadena en la esquina de Rivadavia y Mariano Moreno. Tres autos quedaron involucrados en una secuencia que se dio en cuestión de segundos y volvió a poner a prueba la paciencia de quienes andaban por la zona. En este hecho intervenía la Comisaría Cuarta.

Y no fue solo la mañana del lunes, durante el fin de semana, el trabajo en la caminera fue intenso: “Tuvimos un fin de semana con 43 alcoholemias positivas y Se procedió al secuestro de una pick-up Toyota Hilux blanca, que circulaba bajo la modalidad delictiva de “gemelo”, con una cédula apócrifa”, contó Oficial Principal Frank Rivas, jefe de Cuerpo de Seguridad Cipolletti.