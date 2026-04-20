Un choque en cadena generó importantes demoras por la mañana en la Ruta 7 este lunes, en el tramo que conecta Centenario con la ciudad de Neuquén, uno de los accesos más transitados en horario laboral. El hecho, que involucró cuatro vehículos, ocurrió minutos antes de las 11:30, sin dejar personas heridas, pero sí complicaciones en la circulación.

El siniestro tuvo lugar a pocos metros de la Comisaría 20, en la zona del Parque Industrial, específicamente en el sector conocido como Cañadón de las Cabras. Allí, el tránsito en sentido hacia Neuquén se vio reducido durante varios minutos, generando filas y demoras superiores a lo habitual.

De acuerdo con la información relevada en el lugar, intervinieron cuatro vehículos: una Toyota Hilux, un Fiat Cronos, una Renault Sandero y una Chevrolet Tracker. Todos presentaron daños materiales, aunque no se registraron lesionados.

¿Cómo ocurrió el choque en cadena?

Según la reconstrucción preliminar, la Toyota Hilux impactó inicialmente contra una Renault Sandero. A raíz del golpe, el vehículo fue desplazado y provocó un efecto en cadena que terminó afectando al resto de los autos.

El Fiat Cronos quedó presionado contra el guardarraíl, con daños en el lateral del lado del conductor, mientras que una Chevrolet Tracker, ubicada por delante, también resultó alcanzada por la colisión.

¿Quiénes estuvieron involucrados?

En el siniestro participaron cuatro vehículos particulares que circulaban en dirección Centenario–Neuquén, en una franja horaria de alto flujo vehicular.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de asistencia, quienes coordinaron el ordenamiento del tránsito y el retiro de los rodados para restablecer la circulación.

¿Cuál fue el impacto en el tránsito?

El episodio generó demoras significativas en uno de los accesos clave a Neuquén capital, especialmente en un horario donde se concentra el ingreso laboral.

Automovilistas reportaron filas extensas y tiempos de espera mayores a los habituales, en un corredor que ya suele presentar congestión en horas pico.

¿Por qué este punto es crítico?

El sector del Cañadón de las Cabras, sobre Ruta 7, es considerado un punto sensible del tránsito regional debido a su alto caudal de vehículos diarios, en especial transporte vinculado a la actividad petrolera y trabajadores que se trasladan entre Centenario y Neuquén.

Este tipo de incidentes, incluso sin heridos, tiene un impacto inmediato en la movilidad urbana, afectando tiempos de traslado y generando cuellos de botella.