Un accidente de tránsito se produjo en la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 22 y dejó cuatro personas heridas que fueron trasladadas de inmediato al hospital de Ingeniero Huergo. El siniestro involucró a dos vehículos particulares y generó un amplio despliegue de emergencia en la zona.

El impacto ocurrió en el kilómetro 1.155, entre Cervantes y Mainqué e involucró a un Chevrolet Prisma en el que viajaba una familia de Regina: un hombre de 69 años, su esposa de 62 y la hija de ambos, de 32 años y un Fiat Palio en el que circulaba solo la conductora, de 32 años con domicilio en Mainqué.

El accidente se originó en circunstancias que aún se investigan, aunque se presume que uno de los rodados habría intentado ingresar a la ruta desde una colectora. El choque fue violento y provocó daños significativos en las carrocerías, lo que obligó a la intervención urgente de Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de salud.

Los ocupantes de ambos automóviles recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron derivados al hospital de Huergo. Los heridos presentaban lesiones de distinta consideración, aunque ninguno de gravedad. El centro de salud activó protocolos de emergencia para garantizar una atención rápida y coordinada, mientras se evaluaba la evolución clínica de cada paciente.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca trabajó en el ordenamiento del tránsito y en la prevención de nuevos incidentes, mientras se realizaban las tareas de limpieza de la calzada.