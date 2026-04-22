¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 22 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
FUERA DE PELIGRO

Tras un choque entre dos autos sobre la Ruta 22, trasladaron a cuatro personas al hospital de Huergo

El siniestro vial generó un operativo con intervención de Bomberos, Policía y equipos de salud que trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar la circulación

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 10:15
PUBLICIDAD
Los heridos fueron derivados al hospital de Ingeniero Huergo

Un accidente de tránsito se produjo en la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 22 y dejó cuatro personas heridas que fueron trasladadas de inmediato al hospital de Ingeniero Huergo. El siniestro involucró a dos vehículos particulares y generó un amplio despliegue de emergencia en la zona.

El impacto ocurrió en el kilómetro 1.155, entre Cervantes y Mainqué e involucró a un Chevrolet Prisma en el que viajaba una familia de Regina: un hombre de 69 años, su esposa de 62 y la hija de ambos, de 32 años y un Fiat Palio en el que circulaba solo la conductora, de 32 años con domicilio en Mainqué.

El accidente se originó en circunstancias que aún se investigan, aunque se presume que uno de los rodados habría intentado ingresar a la ruta desde una colectora. El choque fue violento y provocó daños significativos en las carrocerías, lo que obligó a la intervención urgente de Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de salud.

Los ocupantes de ambos automóviles recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron derivados al hospital de Huergo. Los heridos presentaban lesiones de distinta consideración, aunque ninguno de gravedad. El centro de salud activó protocolos de emergencia para garantizar una atención rápida y coordinada, mientras se evaluaba la evolución clínica de cada paciente.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca trabajó en el ordenamiento del tránsito y en la prevención de nuevos incidentes, mientras se realizaban las tareas de limpieza de la calzada.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD