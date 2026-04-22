Este miércoles, entre las 9 y las 13 horas, se realizará un corte de tránsito en las calles Lisandro de la Torre y Tres Arroyos de Cipolletti debido al montaje de columnas de hormigón de 14,5 metros de largo. La medida fue anunciada por el municipio y busca garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra.

El trabajo estará a cargo de la empresa “IPE Energía”, contratista de la distribuidora EDERSA, que utilizará una hidrogrúa para el izaje de las estructuras y un semirremolque para su transporte. Se trata de una tarea de envergadura que requiere la interrupción total de la circulación en el sector, con el objetivo de evitar riesgos para peatones y automovilistas.

Personal de la Dirección de Tránsito municipal estará presente en la zona para ordenar el flujo vehicular y señalar los desvíos que se habilitarán. A medida que avance el montaje, se irán produciendo alternativas de circulación para minimizar el impacto en los vecinos y en quienes transiten por el área.

Las autoridades solicitaron a la población circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados. El operativo es parte de las acciones de infraestructura que buscan mejorar el servicio eléctrico en la ciudad, mediante la instalación de nuevas columnas que permitirán reforzar la red de distribución.

El municipio recordó que este tipo de trabajos requieren coordinación entre distintas áreas y que la presencia de equipos especializados garantiza que las maniobras se realicen con seguridad. La hidrogrúa y el semirremolque estarán operativos durante toda la mañana, mientras que el personal de tránsito permanecerá en el lugar hasta la finalización de las tareas.