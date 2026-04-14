Las rutas nacionales 22 y 151 volvieron a meterse en la agenda política con una nueva reunión entre el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de un esquema que ordene su funcionamiento. Sin embargo, detrás de los anuncios, sigue latente una realidad que los rionegrinos conocen de memoria: son arterias clave, pero hace años están lejos de lo que deberían ser.

El encuentro tuvo un objetivo claro: avanzar en un marco jurídico y operativo que fije reglas precisas y responsabilidades concretas. En otras palabras, poner en orden dos corredores que son vitales para la producción, la conexión entre localidades y la vida cotidiana. Nada nuevo bajo el sol, pero con la promesa de que esta vez podría haber definiciones.

Porque si hay algo que no admite discusión es la importancia de estas rutas. Por allí circula gran parte de la economía provincial, desde la producción frutícola hasta el transporte de insumos. También son el camino obligado de miles de vecinos que las usan a diario, muchas veces en condiciones que generan quejas, reclamos y preocupación.

En ese contexto, el gobernador insistió en la necesidad de una mirada federal que contemple la realidad de Río Negro. El planteo apunta a destrabar soluciones de fondo y dejar atrás años de parches. La idea es lograr un esquema más claro, previsible y acorde a lo que la provincia necesita para crecer sin sobresaltos.

Sin embargo, el desafío no es menor. Las rutas 22 y 151 arrastran problemas estructurales que no se resuelven con una sola reunión. Obras demoradas, mantenimiento irregular y falta de definiciones claras forman parte de un combo que se repite y que mantiene el tema siempre vigente.

Además, en la reunión también se coló otro eje: la modernización del registro de las personas. Se habló de agilizar trámites y mejorar la atención, en línea con una gestión que busca mostrarse más eficiente. Un tema que suma, pero que queda en segundo plano frente al peso de las rutas.