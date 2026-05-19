La mujer que sobrevivió al brutal choque frontal de la Ruta 22 en Cervantes continúa internada en estado crítico en el hospital Francisco López Lima de General Roca, donde permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en coma inducido. La acompañante del Ford Focus fue sometida a tres complejas cirugías para contener graves hemorragias internas provocadas por el tremendo impacto, un siniestro que conmocionó a toda la región y cuya secuencia quedó registrada en un impactante video grabado por otro automovilista.

Marisa Biéc lucha por su vida

A cinco días de la tragedia en la Ruta 22, la situación de Marisa Biéc es extremadamente delicada y mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos de Cervantes. Según trascendió, las heridas sufridas durante el choque fueron severas y obligaron a los médicos a intervenirla quirúrgicamente en reiteradas oportunidades para intentar estabilizarla.

De acuerdo a la información médica conocida en las últimas horas, la paciente permanece alojada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital roquense bajo monitoreo permanente. Las fuentes consultadas indicaron que el cuadro continúa siendo crítico debido a las múltiples complicaciones derivadas de las hemorragias internas que sufrió tras el violento impacto frontal.

Además, se confirmó que Biéc debió atravesar tres cirugías de alta complejidad desde su ingreso al centro de salud. La última intervención permitió controlar parcialmente algunas de las lesiones más graves, aunque el pronóstico todavía sigue siendo reservado y las próximas horas continúan siendo decisivas.

Mientras tanto, la mujer permanece conectada a asistencia respiratoria mecánica y bajo un coma inducido que los profesionales mantienen para disminuir la exigencia física del organismo mientras avanza el proceso de recuperación. El cuadro genera enorme preocupación debido a la magnitud de las heridas sufridas en el choque.

El choque frontal en la bánquina

El siniestro ocurrió el pasado jueves 14 de mayo sobre la Ruta 22 a la altura del kilómetro 1.165 y provocó la muerte casi instantánea de Omar Moreno, conductor del Ford Focus y esposo de Marisa Biéc. Ambos regresaban desde Roca a Cervantes. La tragedia tuvo un enorme impacto en la región no solamente por el desenlace fatal, sino también porque otro conductor registró en video los segundos previos y el brutal choque frontal.

El video comenzó a circular rápidamente y reflejan la violencia extrema del impacto ocurrido en plena ruta. La secuencia dejó en evidencia la enorme peligrosidad que tiene la traza y las maniobras arriesgadas de los conductores por adelantar las largas filas de vehículos que se forman.

De acuerdo con el video que se conoció, una Toyota Hilux que circulaba en sentido Cervantes-Roca, comenzó una larga carrera por la mano contraria para superar una fila de autos formada detrás de un camión. Inmediatamente detrás lo hizo también un Peugeot 307 blanco, que tenía la misma intención. Pero al advertir que venía un auto de frente, la camioneta se cerró abruptamente y quedó sobre la mano contraria el Peugeot, que para evitar chocar de frente contra el Ford Focus, hizo una maniobra de escape hacia la banquina izquierda, maniobra que también realizó Moreno. El impacto fue inevitable.