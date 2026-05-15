El accidente ocurrido este jueves en el kilómetro 1165 de la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes, continúa generando preocupación en la región. Luego de que se confirmara la muerte de Omar moreno, el conductor del Ford Focus en el lugar del siniestro, el Hospital de Roca difundió un parte oficial sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

De acuerdo al informe, la mujer que acompañaba a Moreno ingresó de urgencia al quirófano y permanece en estado grave, en terapia intensiva, entubada y bajo estricta vigilancia médica. Su estado es muy delicado y se aguarda evolución en las próximas horas.

En tanto, el acompañante de la joven que viajaba en el Peugeot 307 fue trasladado a la sala de observación con fractura de fémur y escoriaciones múltiples, aunque se encuentra estable. Por su parte, la conductora del Peugeot también ingresó a quirófano, con lesiones de consideración, pero su cuadro fue calificado como estable por los profesionales del hospital.

El parte médico confirma que los equipos de emergencia actuaron con rapidez en el traslado de los heridos, lo que permitió que recibieran atención inmediata en el hospital cabecera de la región. La Fiscalía y el Gabinete de Criminalística continúan con las pericias para determinar las causas del choque frontal, mientras que el Cuerpo de Seguridad Vial de Roca reiteró el pedido de circular con precaución en la Ruta 22, un tramo donde se han registrado numerosos siniestros en los últimos meses.

La comunidad de Cervantes y Roca sigue con atención la evolución de los pacientes, en un hecho que volvió a poner en debate la seguridad vial en la principal ruta del Alto Valle. El accidente, que ya se cobró una víctima fatal, mantiene a tres personas internadas y bajo seguimiento médico, reforzando la necesidad de medidas urgentes para reducir la siniestralidad en la región.