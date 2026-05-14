La tragedia ocurrió en cuestión de segundos, pero las imágenes muestran que el riesgo había comenzado mucho antes.

Este jueves por la mañana, sobre la Ruta Nacional 22 y a la altura del kilómetro 1.165, en la zona de Colonia Fátima, un choque frontal terminó con la vida de Carlos Omar Moreno, un vecino de Cervantes de 70 años, conocido en la región por su histórica relación con aserraderos locales.

Moreno viajaba junto a su esposa a bordo de un Ford Focus bordó en sentido Roca-Cervantes cuando se encontró de frente con un Peugeot 307 blanco que había invadido el carril contrario en medio de una extensa maniobra de sobrepaso. El impacto fue brutal. El hombre murió en el lugar. Su esposa sufrió heridas gravísimas y permanece internada en el hospital Francisco López Lima de Roca.

En el Peugeot viajaban una mujer y su pareja, ambos oriundos de Cervantes. También resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia.

Un video que muestra todo

Horas después del siniestro comenzó a circular un video grabado por un automovilista que viajaba detrás de los vehículos involucrados. Las imágenes registraron el momento exacto previo al choque y dejaron al descubierto cómo se desarrolló la maniobra.

Según puede observarse, una Toyota Hilux blanca inició el adelantamiento de una larga fila de vehículos y logró regresar a su carril con espacio suficiente. Detrás salió el Peugeot 307.

El problema apareció unos metros después.

El Peugeot continuó durante varios segundos por el carril contrario mientras todavía intentaba superar a un camión. Desde la cámara del vehículo que grababa la escena se observa que el auto permaneció mucho tiempo invadiendo la mano opuesta, sin visibilidad plena de lo que venía de frente.

Cuando el Ford Focus apareció de golpe, ambos conductores reaccionaron de la misma manera: intentaron esquivar el impacto bajando hacia la banquina sur.

Pero ya era tarde.

Como ocurre en muchos choques frontales de este tipo, los dos terminaron encontrándose exactamente en el mismo lugar. El golpe se produjo sobre la banquina.

La maniobra había comenzado en una zona marcada

Aunque en el punto exacto del impacto no existía doble línea amarilla, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la prohibición de sobrepaso estaba señalizada varios metros antes para quienes circulaban por la mano norte, justamente la dirección que llevaba el Peugeot 307.

Ahora la mecánica del hecho es analizada por peritos y personal de Criminalística, que trabajó durante varias horas en la escena junto a Bomberos, Policía y equipos de salud.

El primero en asistir fue personal médico que estaba cerca

La violencia del choque movilizó rápidamente a quienes estaban en la zona. Según testigos, personal de salud pública que se encontraba de guardia a pocos metros del lugar fue el primero en correr hacia los vehículos destruidos para asistir a las víctimas.

Minutos después llegaron ambulancias y comenzó un operativo desesperado para trasladar a los heridos en código rojo hacia Roca.

Mientras tanto, sobre la banquina sur de la Ruta 22, el Ford Focus quedó completamente destrozado. Allí terminó el viaje de Carlos Omar Moreno.