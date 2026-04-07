Una escena desgarradora se vivió este lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Stefenelli, en Roca, donde un choque semi frontal entre un auto y un camión dejó a dos personas gravemente heridas, atrapadas dentro del vehículo y con un cuadro desesperante que obligó a un rescate contrarreloj.

El impacto se produjo cerca de las 23, en el kilómetro 1171, en la zona conocida como Proin, dónde la traza hace una "S". Según las primeras informaciones, un Peugeot 208 circulaba en sentido este-oeste, mientras que un camión lo hacía en dirección Roca–Cervantes. Por razones que aún no fueron esclarecidas, ambos vehículos terminaron protagonizando un impacto semi frontal de extrema violencia.

Como consecuencia del choque, el auto quedó prácticamente destruido. Los ocupantes quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, en una imagen que reflejaba la magnitud del impacto. Fue entonces cuando los Bomberos Voluntarios debieron intervenir con herramientas especiales para poder liberarlos, en medio de una situación cargada de tensión y urgencia.

En paralelo, personal del SIARME trabajó en el lugar brindando las primeras asistencias médicas. Cada segundo contaba. Una vez rescatadas, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde quedaron internadas en estado grave y con pronóstico reservado, lo que refleja la delicada situación que atraviesan.

Además, en el operativo intervino el Cuerpo de Seguridad Vial, que se encargó de realizar tareas de control en la zona y comenzar con los peritajes correspondientes para intentar determinar qué fue lo que desencadenó el brutal choque.