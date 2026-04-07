Un neuquino protagonizó un estremecedor episodio en el centro de Villa Regina: tras sufrir un violento brote, se autolesionó con un destornillador y se arrojó desde un tercer piso. Milagrosamente, salvó su vida porque su caída fue amortiguada por el tendido eléctrico, lo que evitó un desenlace fatal. Actualmente permanece internado bajo asistencia médica y psiquiátrica.

El hecho ocurrió cerca de las 18:15 de ayer en calle Monseñor Esandi al 60, donde vecinos alertaron a la Policía ante una escena desesperante. Según relataron, el hombre se encontraba en el departamento de su hermana, a quien visitaba de manera temporal, y comenzó a evidenciar un estado de alteración cada vez más preocupante.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Antes de arrojarse, el sujeto se provocó múltiples heridas en los brazos utilizando un destornillador, dejando manchas de sangre tanto en el interior del departamento como en el balcón. La tensión crecía segundo a segundo, mientras quienes estaban en la zona intentaban comprender lo que estaba por ocurrir.

Finalmente, llegó el momento más impactante. El hombre se lanzó desde la tercera planta, pero en su caída ocurrió algo que terminó siendo determinante: impactó contra los cables del tendido eléctrico.

Ese golpe intermedio amortiguó la caída y desvió su trayectoria, provocando que primero quedara colgado brevemente en un balcón lindante antes de terminar desplomándose sobre la vereda.

Minutos después, el lugar se transformó en un verdadero caos. Efectivos policiales y personal de Salud Pública llegaron de urgencia y se encontraron con el hombre gravemente herido, con múltiples traumatismos y la pérdida de varias piezas dentales. A pesar de su estado, se mostraba extremadamente agresivo y fuera de sí.

En ese contexto, y debido al riesgo que representaba tanto para él como para terceros, los uniformados debieron reducirlo por la fuerza para que los médicos pudieran asistirlo. Posteriormente, fue trasladado al hospital local, donde quedó internado bajo control médico y con intervención psiquiátrica.