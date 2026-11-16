Un accidente vehicular ocurrido durante la mañana del lunes 16 de noviembre en la Ruta Nacional 237 generó un importante despliegue de organismos de emergencia en la zona de Dina Huapi. Según informó Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el llamado de alerta ingresó a las 9:24 y daba cuenta de un siniestro vial en el kilómetro 1626 de la ruta.

Tras la convocatoria, una dotación partió hacia el lugar para colaborar en el operativo.

Trabajo conjunto en el lugar

Al arribar a la escena, los voluntarios angosturenses constataron que personal de Bomberos Voluntarios de Dina Huapi ya se encontraba trabajando junto a una ambulancia del Hospital de Dina Huapi.

La intervención de la dotación de Villa La Angostura se centró en garantizar la seguridad del sector y minimizar riesgos posteriores al impacto. Entre las tareas realizadas se efectuó el corte de la batería de un Renault Clio involucrado en el accidente.

Prevención y seguridad

Además de los bomberos y los equipos sanitarios, en el operativo participó personal policial del destacamento Nahuel Huapi, que colaboró con las tareas de asistencia y ordenamiento de la zona.

Al momento de esta nota, el parte difundido por las autoridades no brinda detalles sobre las causas que originaron el accidente ni sobre el estado de salud de las personas involucradas.