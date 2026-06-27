Choque sobre la Ruta Nacional 22: interrumpieron el tránsito entre Zapala y Cutral Co por un siniestro vial

Un incidente de tránsito registrado este sábado sobre el kilómetro 1337 de la Ruta Nacional 22 obligó a interrumpir la circulación vehicular entre Zapala y Cutral Co. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Qué pasó en la Ruta Nacional 22 entre Zapala y Cutral Co

Tal como fuera anunciado por Vialidad Nacional, un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este sábado provocó la interrupción total de la circulación en el tramo que conecta las ciudades de Zapala y Cutral Co. La situación generó demoras para los conductores que transitaban por uno de los corredores más importantes del centro neuquino.

De acuerdo con la información difundida por medios regionales, el hecho movilizó a efectivos policiales, ambulancias, personal de emergencias y organismos de seguridad vial, que desplegaron un operativo para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados y garantizar la seguridad en la zona.

Un camión y otro vehículo protagonizaron el impactante siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22 entre Cutral Co y Zapala - Foto: Vialidad Nacional

Operativo de emergencia y desvíos de tránsito

Tras el siniestro, las autoridades dispusieron restricciones a la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. El tránsito permaneció interrumpido durante las primeras actuaciones realizadas por los equipos de emergencia.

Los trabajos incluyeron la preservación del lugar del hecho, la atención de los involucrados y la organización de la circulación para evitar nuevos incidentes sobre la calzada.

El aviso difundido por Vialidad Nacional que alerta sobre la interrupción del tránsito - Placa: Vialidad Nacional

Estado de los involucrados

Hasta el momento, la información oficial disponible no reportó detalles concluyentes sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes de los vehículos.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Buscan establecer las responsabilidades correspondientes.

Investigación para determinar las causas

Como ocurre en esos episodios graves, personal especializado realizó las actuaciones periciales sobre la ruta con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro. Las causas que desencadenaron el incidente aún son materia de investigación.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución en el sector y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.