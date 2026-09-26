Un choque sacudió la noche en pleno centro de Roca y uno de los autos terminó contra un edificio

El centro de Roca fue escenario de un violento choque durante la noche del viernes. Dos autos impactaron en la esquina de Italia y Villegas y uno de ellos terminó sobre la vereda, contra el frente de un edificio.

El siniestro ocurrió cerca de las 21 y tuvo como protagonistas a un Peugeot 208 y un Ford Focus. El momento del impacto quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona.

El impacto desplazó a uno de los vehículos

Las imágenes muestran cómo ambos vehículos llegan al cruce y, por motivos que todavía no fueron determinados, se produce el choque.

Tras la colisión, el Peugeot fue desplazado hacia una de las esquinas hasta terminar contra el inmueble, mientras que el otro vehículo quedó en el sector del impacto.

El lugar donde ocurrió el siniestro es una zona de circulación habitual en pleno centro de la ciudad y cuenta además con varios establecimientos educativos.

Una conductora fue asistida en el lugar

En el Peugeot 208 circulaba una mujer, mientras que el Ford Focus era conducido por un hombre.

La conductora del Peugeot fue revisada por personal del Siarme que acudió al lugar. Pese a la violencia del impacto, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el choque y no fueron informadas otras consecuencias derivadas del impacto.