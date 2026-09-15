El Tren del Valle se prepara para un cambio importante y General Roca aparece como uno de los principales destinos de la nueva etapa. Tren Patagónico asumirá el servicio que actualmente une Cipolletti y Plottier y trabaja para extenderlo hacia Roca, con nuevas paradas y una serie de obras necesarias para poner en funcionamiento el recorrido. Así lo explicó Darío Ducard, gerente comercial de Tren Patagónico, durante una entrevista en el programa Entretiempo, por AM550.

“Tenemos 120 días para hacer la transición entre SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) y nosotros”, explicó Ducard al referirse al proceso mediante el cual Tren Patagónico tomará la operación. El funcionario aclaró que primero se hará cargo del tramo que ya está funcionando entre Cipolletti y Plottier y que, inmediatamente después, buscarán avanzar con la ampliación hacia General Roca.

El proyecto promete sumar varias paradas en el Alto Valle. “La idea es poner en funcionamiento varios paraderos, por ejemplo, Facultad, la Facultad de Medicina, como le llaman, Almirante Brown, Allen, J. J. Gómez y Roca”, detalló Ducard. Además, señaló que se está trabajando en las licitaciones para construir los nuevos puntos de ascenso y descenso y en todo lo relacionado con la venta de pasajes y la implementación de SUBE.

Pero antes de que el nuevo recorrido salga a las vías, también habrá que poner a punto las formaciones. “Nos dieron tres unidades, tres duplas, y las estamos reparando todas”, contó el gerente comercial. Los trabajos se realizan en Buenos Aires e incluyen distintos componentes de los coches motores, entre ellos el rodamiento, los asientos y la pintura.

Ducard reconoció que el proceso demanda tiempo y pidió paciencia a los futuros pasajeros. “Es muchísimo el trabajo que estamos haciendo”, sostuvo, aunque remarcó que la intención es terminarlo lo antes posible. La apuesta, según explicó, es que las formaciones puedan ofrecer un servicio cómodo y seguro y convertirse nuevamente en una alternativa frente al transporte por las rutas del Alto Valle.

“Nosotros queremos que toda la gente pueda elegir el tren para viajar, para competir en las rutas, para viajar más cómodos, para tener más seguridad”, afirmó Ducard en Entretiempo. Ese es, según señaló, uno de los principales objetivos de la nueva etapa del Tren Patagónico al frente del servicio.

Otro punto clave será el puente ferroviario, un viejo problema que cada tanto deja al Tren del Valle fuera de servicio. Ducard explicó que los camiones de gran porte pueden golpear la estructura por su altura y terminar moviendo los rieles. “Pasa el puente, se mueve el riel y no puede pasar el tren”, resumió. En ese sentido, destacó la importancia de las obras proyectadas para construir una estructura más elevada, que podría ser determinante para que el tren pueda avanzar hacia una nueva etapa y ampliar su recorrido por el Alto Valle.

La entrevista a Dario Ducard: