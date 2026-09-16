Dos camiones chocaron este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 22 en cercanías de General Roca, y uno de los conductores fue trasladado al Hospital Francisco López Lima. La colisión se produjo alrededor de las 16.30, a la altura del kilómetro 1180 y aproximadamente un kilómetro al oeste del semáforo de calle Félix Heredia.

Según las primeras informaciones, ambos transportes circulaban desde Allen hacia Roca. Un camión Mercedes Benz impactó desde atrás contra un Iveco, que avanzaba en el mismo sentido.

El golpe provocó importantes daños en la parte delantera del Mercedes Benz. Bomberos Voluntarios de Roca trabajaron en el lugar junto con personal policial y equipos de salud para asistir a los involucrados.

El conductor del Mercedes Benz tiene 26 años. Los equipos de emergencia lo atendieron en el lugar y luego decidieron trasladarlo de manera preventiva al Hospital Francisco López Lima.

En el centro de salud de Roca, el joven permaneció lúcido y con collarín mientras los profesionales realizaban estudios. El equipo médico indicó que le practicaron radiografías y que continuaría en observación a la espera de otros controles.

Bomberos trabajaron sobre uno de los camiones

El impacto obligó a desplegar un operativo sobre la Ruta 22. Los bomberos intervinieron para asistir a los ocupantes y trabajar sobre el sector afectado por la colisión.

Una familiar del joven que conducía el camión que chocó desde atrás llegó hasta el lugar. La mujer señaló que su nieto estaba golpeado, pero en buenas condiciones, mientras que otra persona que viajaba junto a él había sufrido lesiones y necesitaba atención médica.

La información sobre el estado del segundo conductor todavía era limitada durante las primeras horas posteriores al choque. Los equipos que permanecieron en la zona continuaron con las tareas de asistencia y ordenamiento.

La circulación tuvo demoras en la Ruta 22

El operativo generó complicaciones para quienes transitaban entre Allen y General Roca. Durante parte de la tarde, los vehículos fueron derivados por la banquina para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

La circulación comenzó a normalizarse cerca de las 18, aunque el movimiento fue lento en el sector. Personal de Seguridad Vial permaneció en la zona para ordenar el tránsito y evitar nuevos riesgos mientras avanzaban las tareas.