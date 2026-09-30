Es de Chubut y lo condenaron en Villa La Angostura por vender cannabis: el argumento insólito que dio

Un tribunal penal declaró responsable a P. S. M. Á., con domicilio en Las Golondrinas, Chubut, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor, en una causa que se originó en la localidad de Villa La Angostura.

La investigación por tenencia de cannabis para su comercialización

Todo comenzó el 13 de marzo de 2026 cuando personal de la Comisaría 28° recibió una alerta emitida por la Sala de Monitoreo Urbano sobre una presunta maniobra de comercialización de drogas en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en el centro de la localidad.

Tras la advertencia, efectivos de la Policía del Neuquén analizaron registros de cámaras de seguridad y dieron intervención a la Fiscalía. A partir de las medidas dispuestas, se avanzó en la identificación del sospechoso, su detención y el secuestro del vehículo en el que se movilizaba.

Según la acusación fiscal, el imputado fue interceptado en una vivienda del barrio Mallín. Durante el procedimiento se realizaron secuestros que luego fueron incorporados como evidencia en el expediente judicial.

Cannabis, balanzas de precisión y dinero secuestrado

De acuerdo con la investigación, durante el allanamiento del vehículo se hallaron distintos envoltorios con cannabis sativa que superaban los 190 gramos en total, además de otros derivados de la planta.

Los investigadores también secuestraron dos balanzas de precisión, bolsas y recortes de nylon, frascos con aceite de cannabis, semillas, teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, se encontraron $568.000 en efectivo en poder del acusado y otras sumas de dinero dentro del automóvil.

Durante el juicio oral, los fiscales Gastón Ávila y Federico Surá sostuvieron que el imputado transportaba más de 156 gramos de cannabis destinados a la comercialización dentro de un vehículo Hyundai.

La defensa sostuvo que el cannabis tenía fines medicinales

Durante el debate oral, el acusado declaró ante el tribunal y brindó su versión de los hechos. Según expuso, trabaja desde hace tres décadas en la construcción y en la elaboración artesanal de llamadores de ángeles. Además, indicó que padece artritis y artrosis, y que utiliza productos derivados del cannabis con fines terapéuticos.

"Mi relación con el cannabis es totalmente medicinal", manifestó durante su declaración.

También afirmó que había viajado a Villa La Angostura para entregar artesanías y adquirir plantas destinadas a uso medicinal. Respecto del dinero secuestrado, sostuvo que pertenecía a la jubilación de su madre, a quien aseguró cuidar.

El tribunal definirá la pena en noviembre

Luego de valorar la prueba producida durante el juicio, el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Ignacio Pombo y Maximiliano Bagnat resolvió declarar responsable penalmente a M. Á. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El veredicto establece la culpabilidad del acusado, aunque la pena aún no fue determinada. La próxima instancia será la audiencia de cesura, prevista para el 17 de noviembre, donde las partes expondrán sus argumentos sobre la sanción que deberá imponerse. Recién tras esa etapa el tribunal resolverá la pena definitiva y si corresponde su cumplimiento efectivo.